"Анжи" нашел деньги на перелет в Махачкалу на матч с ЦСКА

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что команда полетит в Махачкалу на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Ранее сообщалось об отсутствии у клуба денег на перелет в Махачкалу. "Анжи" просил РПЛ о проведении матча в Москве, но получил отказ.

- Перед матчем будет чествование Хабиба Нурмагомедова, - сказал Кадиев в интервью каналу 360. - Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, с кадетских корпусов, студенты вузов.

Как будем добираться? Все нормально, полетим на самолете.