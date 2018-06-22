"Анжи" - Мориарти. Реакция махачкалинцев на сохранение места в РФПЛ

Официальный Твиттер "Анжи" оригинально прокомментировал информацию о сохранении места в премьер-лиге. Махачкалинцы вылетели из РФПЛ по итогам сезона, уступив в стыковых матчах "Енисею". Впоследствии лицензию на сезон не получил "Амкар", "Анжи" занял освободившееся место в элитном дивизионе.

В качестве реакции на новость "Анжи" опубликовал фрагмент с радующимся Джимом Мориарти из популярного британского сериала "Шерлок". Мелодия была изменена - в оригинале персонаж танцует под I want to break free группы Queen.