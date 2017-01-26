Английские СМИ поверили в то, что "Амкар" подписал Это`О

Британское издание Daily Mail поверило в то, что камерунский форвард Самюэль Это`О продолжит карьеру в "Амкаре". Такое предположение иностранных коллег, судя по всему, вызвала фотография, размещенная в твиттере пермского клуба, на которой Это`О, стоящий рядом с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым, держит в руках футболку под 36-м номером со своим именем. На основании твита в Daily Mail была опубликована заметка, в которой выражается удивление по поводу "странного" выбора продолжения карьеры камерунского форварда.

"Это`О продолжает серию странных переходов. Теперь камерунский форвард, игравший за "Барселону", "Интер" и "Челси", возвращается в Россию, впервые с момента его выступления за махачкалинский "Анжи", - сообщило британское издание.

Ранее генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения Это`О в расположении пермской команды на сборе в Турции. Он рассказал, что 35-летний форвард находится в хороших отношениях с Гаджиевым, с которым работал в "Анжи".