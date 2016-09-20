Андрей Тихонов: "Уход из "Краснодара"? Никогда не жалею о принятых решениях"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов, ранее работавший в "Краснодаре", подчеркнул, что не жалеет об уходе из клуба. Специалист удовлетворен условиями, предоставленными в Красноярске.

- Поле Центрального стадиона Красноярска дает возможность играть в футбол?

- Для первой лиги хороший газон!

- Как работается в Красноярске, успели ли освоиться?

- Все хорошо, меня устраивают предоставленные условия, все обязательства выполняются. Здесь хочется отметить и поддержку губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского. Поначалу немного угнетали стартовые неудачи, очень долго не могли забить и выиграть дома.

ФНЛ - отличный турнир с точки зрения организации, есть проблемы с перелетами, когда по нескольку дней уходит на дорогу, вместо того чтобы уделить внимание восстановлению и тренировочному процессу, но тут мы со всеми практически в равных условиях.

- Не рано ли покинули "Краснодар", где освободилось место после отставки Олега Кононова?

- Я никогда не жалею о принятых решениях. Так и здесь. (Дмитрий УСКОВ)