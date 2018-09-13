Андрей Панюков: "Зачем мне о "Зените" думать?"

Форвард "Урала" Андрей Панюков сказал, что пока не думает о возвращении в "Зенит".

- Как освоились в "Урале"?

- Нормально, коллектив хороший. Город тоже нормальный. Шикарный стадион

- Лучше, чем в Питере?

- Сложно сравнивать. В Питере вместимость больше 50 тысяч, в Екатеринбурге - 21 тысяча. Везде хорошо по-своему.

- Закрыли для себя тему "Зенита"? Или будете бороться за то, чтобы вас оставили в главной команде после возвращения из аренды?

- Мое дело - работать. Дай Бог, забивать. Зачем о "Зените" думать? У меня сезон в "Урале" - и он только начался. Думаю только о нем, - цитируют футболиста "Известия".

Ранее стало известно, что футболист не сможет принять участие в матче с "Зенитом" по условиям аренды.

В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах в составе "Зенита-2" в чемпионате ФНЛ, забив 15 мячей. Также на его счету 2 матча в основном составе питерцев, в которых он не отметился результативными действиями. В текущем сезоне футболист пока не принял участия ни в одном матче в составе "Урала".

Матч против "Зенита" состоится 19 августа на стадионе "Санкт-Петербург".

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