Андрей Лунев: "Хорошо, что все живы, и этот эпизод уже в прошлом"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев отметил, что в эпизоде с получением травмы он поступил так, как его учили. Голкипер получил травму головы в товарищеском матче против Испании (3:3). В конце встречи он столкнулся с Родриго Морено, получив удар коленом. По словам Лунева, восстановление идет по плану.

- Не важно, товарищеский матч или нет, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита". - Все хотят побеждать в любой игре, поэтому доигрывают каждый эпизод. Это футбол, всякое случается. Хорошо, что все живы, и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нем не вижу.

Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому. Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником. Я и в дальнейшем буду действовать так же.

На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент – не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации.