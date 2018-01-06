Алексей Спиридонов: "У соперников "Спартака" одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает"

Волейболист Алексей Спиридонов в интервью "Р-Спорту" отметил, что не обижается на прозвище своей любимой футбольной команды - московского "Спартака".
– Обидно, когда вам, болельщику "Спартака", говорят "свинья"?
– Да ничего обидного в этом нет. Мы же называем ЦСКА конями, "Локомотив" – проводницами, девками, "Зенит" – немытыми, бомжами, бакланами. Ну, свиньи – значит, свиньи, ничего обидного для спартачей. "Спартак" – великий клуб, чемпион России, у нас четыре звезды на майке, мы самый титулованный клуб страны. У соперников одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает у людей. Сейчас у нас есть победы, мы чемпионы, обладатели Суперкубка России.
– Ваш сын будет играть за "Спартак"?
– Ох, пока не думал об этом. Вырастет – посмотрим. Дочка у меня теннисом занимается. Пока ей интересно это. Но будет ли она профессиональной теннисисткой, я пока не знаю.
devoted
Stiffupperlip: "Любой оголтелый фанатизм - это нехватка мозгов, название клуба значения не имеет" - подписываюсь.
12:39
belodachnik
Кстати, вот в тему того, что Спартак ураганил в 90-е. После возвращения в Высшую лигу Спартак был лучшим в РСФСР в 79,80,81,82,83,85,87,89. 8 раз из 14 советских (78-91). Более того, в 78-м уступили только Динамо, в 84 только Зениту, в 86 только Динамо, в 88 только Торпедо, в 91 только ЦСКА. Получается уже в 80е Спартак почти безраздельно царствовал в российском футболе.
12:38
Бней Иегуда
ЦСКА с 1951 по 1970 - 19 лет без побед, потом с 1970 по 1991 ещё 21 год без побед, потом с 1991 по 2003 ещё 12 лет без побед.)) Зенит с 1936 по 1984 - 48 лет без побед.)) С 1984 по 2007 - 23 года без побед.))
12:26
Бу-га-га!
Чмока, правда, что каждое десятилетие по 1 чемпионству?)))
12:11
Бней Иегуда
Бомжи полвека были без побед.)) Кони тоже лет по 20 ничего не выигрывали.)) Спартак в этом плане самая стабильная команда, каждое десятилетие в истории клуба минимум по 1 чемпионству есть, при всех режимах и правителях, а не только когда газпрём появился или ГВК.))
11:49
dt
Мозговитый нашёлся.)) Видимо, алкоголь с антидепрессантами всё-таки нельзя мешать... Снова разошёлся.)))
11:25
Stiffupperlip
Любой оголтелый фанатизм - это нехватка мозгов, название клуба значения не имеет
11:09
vavl
а какое, собственно, дело нормальным людям до мнения этого недоумка?
11:08
pBaHble_Tpycbl
скоро набегут с новой порцией “умных” шуток
10:56
баламошка
Всё верно)
10:42