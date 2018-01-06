Алексей Спиридонов: "У соперников "Спартака" одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает"

Волейболист Алексей Спиридонов в интервью "Р-Спорту" отметил, что не обижается на прозвище своей любимой футбольной команды - московского "Спартака".

– Обидно, когда вам, болельщику "Спартака", говорят "свинья"?

– Да ничего обидного в этом нет. Мы же называем ЦСКА конями, "Локомотив" – проводницами, девками, "Зенит" – немытыми, бомжами, бакланами. Ну, свиньи – значит, свиньи, ничего обидного для спартачей. "Спартак" – великий клуб, чемпион России, у нас четыре звезды на майке, мы самый титулованный клуб страны. У соперников одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает у людей. Сейчас у нас есть победы, мы чемпионы, обладатели Суперкубка России.

– Ваш сын будет играть за "Спартак"?

– Ох, пока не думал об этом. Вырастет – посмотрим. Дочка у меня теннисом занимается. Пока ей интересно это. Но будет ли она профессиональной теннисисткой, я пока не знаю.