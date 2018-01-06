10:25 | Футбол — РФПЛ

Алексей Спиридонов: "У соперников "Спартака" одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает"

10

Волейболист Алексей Спиридонов в интервью "Р-Спорту" отметил, что не обижается на прозвище своей любимой футбольной команды - московского "Спартака".

– Обидно, когда вам, болельщику "Спартака", говорят "свинья"?

– Да ничего обидного в этом нет. Мы же называем ЦСКА конями, "Локомотив" – проводницами, девками, "Зенит" – немытыми, бомжами, бакланами. Ну, свиньи – значит, свиньи, ничего обидного для спартачей. "Спартак" – великий клуб, чемпион России, у нас четыре звезды на майке, мы самый титулованный клуб страны. У соперников одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает у людей. Сейчас у нас есть победы, мы чемпионы, обладатели Суперкубка России.

– Ваш сын будет играть за "Спартак"?

– Ох, пока не думал об этом. Вырастет – посмотрим. Дочка у меня теннисом занимается. Пока ей интересно это. Но будет ли она профессиональной теннисисткой, я пока не знаю.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20180106/1129993944.html

10
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

devoted

Stiffupperlip: "Любой оголтелый фанатизм - это нехватка мозгов, название клуба значения не имеет" - подписываюсь.

12:39

belodachnik

Кстати, вот в тему того, что Спартак ураганил в 90-е. После возвращения в Высшую лигу Спартак был лучшим в РСФСР в 79,80,81,82,83,85,87,89. 8 раз из 14 советских (78-91). Более того, в 78-м уступили только Динамо, в 84 только Зениту, в 86 только Динамо, в 88 только Торпедо, в 91 только ЦСКА. Получается уже в 80е Спартак почти безраздельно царствовал в российском футболе.

12:38

Бней Иегуда

ЦСКА с 1951 по 1970 - 19 лет без побед, потом с 1970 по 1991 ещё 21 год без побед, потом с 1991 по 2003 ещё 12 лет без побед.)) Зенит с 1936 по 1984 - 48 лет без побед.)) С 1984 по 2007 - 23 года без побед.))

12:26

Бу-га-га!

Чмока, правда, что каждое десятилетие по 1 чемпионству?)))

12:11

Бней Иегуда

Бомжи полвека были без побед.)) Кони тоже лет по 20 ничего не выигрывали.)) Спартак в этом плане самая стабильная команда, каждое десятилетие в истории клуба минимум по 1 чемпионству есть, при всех режимах и правителях, а не только когда газпрём появился или ГВК.))

11:49

dt

Мозговитый нашёлся.)) Видимо, алкоголь с антидепрессантами всё-таки нельзя мешать... Снова разошёлся.)))

11:25

Stiffupperlip

Любой оголтелый фанатизм - это нехватка мозгов, название клуба значения не имеет

11:09

vavl

а какое, собственно, дело нормальным людям до мнения этого недоумка?

11:08

pBaHble_Tpycbl

скоро набегут с новой порцией “умных” шуток

10:56

баламошка

Всё верно)

10:42