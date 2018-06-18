Алексей Попов: "Амкар" похоронили"

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов, а ныне управляющий возрожденной "Звезды", прокомментировал исчезновение пермского клуба. 18 июня РФС из-за отсутствия финансовых гарантий отозвал лицензию у клуба, руководство которого сегодня приняло решение ликвидировать команду. Таким образом, "Анжи" заменит пермяков в следующем сезоне РФПЛ, хотя он не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6).

– Вы с горечью узнали о прекращении существования "Амкара"?

– Для меня это больная тема. Я отдал этому клубу 20 лет. Команду похоронили. Я говорил о том, что клуб идет к краху последние 5-10 лет. В итоге все так и произошло. Меня не слушали и говорили, что я не прав, а г-н Маслов (исполнительный директор "Амкара". – Прим. "СЭ") был прав – ну вот и итог.

– Вы контактируете с руководством Пермского края по проекту ФК "Звезда". Как чиновники реагируют, что регион теряет команду премьер-лиги и вообще клуб?

– Насколько я знаю, руководство хотело сохранить команду, но г-н Шилов не идет ни на какой контакт. Жаль, что так получается. (Андрей СИЗЯКИН)

"Амкар" выступал в премьер-лиге с 2004 года. Самым успешным для пермяков стал сезон-2008 – под руководством Миодрага Божовича команда заняла четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила ЦСКА в серии пенальти (2:2, 1:4 – по пенальти).

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