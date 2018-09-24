Алексей Миллер: "Сегодня "Зенит" является самым титулованным клубом России"

Председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер на мероприятии, приуроченном к 50-летнему юбилею футбольной школы "Зенита", рассказал о заслугах Академии клуба.

– Сегодня знаменательная дата – 50 лет со дня основания школы "Смена", – сказал Миллер. – Ее основатель – Дмитрий Николаевич Бесов, невероятный энтузиаст. Наша школа воспитала более тысячи профессиональных футболистов. Уважаемые ветераны, спасибо за ваш вклад в развитие городского футбола и низкий вам поклон! Школа воспитала много звезд советского и российского футбола. Игроков, которые в 1984 году выиграли для Ленинграда звание чемпиона страны. Футболистов, которые выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. Школа воспитала игроков для сборной, которые в 2008 году добрались до полуфинала чемпионата Европы. Сегодня "Зенит" является самым титулованным клубом России. Все это заслуга тренерского штаба, который работает в Академии. Почти две трети тренеров – воспитанники Академии и бывшие игроки "Зенита". Благодаря этому сохраняется преемственность. У Академии есть 17 филиалов в городе и других субъектах страны. Желаю воспитывать новых чемпионов, чтобы ими гордились Санкт-Петербург и Россия. Академия, новых тебе успехов и побед! "Зенит" – чемпион! (Игорь Новиков)