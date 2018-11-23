Александр Гацкан: "Совмещать выступления за сборную и клуб стало тяжело"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" рассказал, почему принял решение завершить карьеру в сборной Молдавии, сообщает официальная группа "Вконтакте" желто-синих.

– На этой неделе вы объявили о завершении карьеры в сборной Молдавии. Тяжелое решение в 34 года?

– Пришло время, – признался Гацкан. – Думаю, я сделал достаточно хорошего для сборной. С чистой душой и совестью попрощался с тренерским штабом, болельщиками. Не буду мучить футбол (смеется). Зато теперь можно полностью сосредоточиться на "Ростове".

– Совмещать клуб и сборную уже сложно?

– Да. Раньше этого не было, но сейчас каждый перелет стал сказываться. Особенно тяжело даются длительные пересадки. Организм дольше восстанавливается. Так что пришлось дать дорогу молодым.

– Есть среди молдавской молодежи "новый Гацкан"?

– Есть хорошие ребята, но им надо прибавлять. После своего последнего матча за сборную против Люксембурга (1:1) обратился к ним. Попросил больше работать над собой.

– Прощальную церемонию вам устроили?

– Ничего сверхъестественного. Игроки, тренеры и президент футбольного союза поздравили в раздевалке. Кроме этого, на стадионе показали видео, я поприветствовал трибуны. Плюс семья сделала памятный баннер. Было приятно.

Гацкан провел всего 61 матч за сборную Молдавии и забил пять мячей. В текущем сезоне 34-летний футболист сыграл в 20 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.