Александр Ерохин: "Зенит" вынес урок из поражения от "Арсенала"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин не стал раскрывать причины поражения от "Арсенала" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. По его словам, главное – борьба за чемпионство продолжается.

– О причинах поражения мне говорить не очень правильно. Это должно оставаться внутри команды, – цитирует Ерохина sportsdaily.ru. – Главное, чтобы мы вынесли из этого урок, больше не допустили этого и продолжили бороться за чемпионство. А тренеры нам в этом помогут, сделают определенные корректировки.

– По мнению экспертов, одна из основных причин – игра многих футболистов основного состава за сборные и их двухнедельное отсутствие. Ведь от этого страдает даже "Барселона".

– Раз вы говорите, что и в "Барселоне" такое присутствует, значит, проблема, возможно, есть. Такая ситуация может возникнуть в любой команде, где большое количество "сборников". Не думаю, что это закономерность, но иногда такое случается – после сборной бывает тяжеловато влиться в клубные процессы, особенно если до игры один-два дня.

– Лично вы в нормальном состоянии вернулись из сборной России?

– У нас были две непростые игры, определенная усталость может присутствовать. Все-таки играем в плотном графике – чемпионат, еврокубки, матчи сборных. А так – чувствовал себя нормально.