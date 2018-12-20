Александр Егоров: "Судейскому корпусу за год ставлю твердую четверку"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров отметил, что готов поставить судейскому корпусу по итогам работы в 2018 году оценку "четыре". По его словам, судьи ошибаются, но и принимают классные решения.

- Не хотел бы кого-то выделять персонально. Мы – команда, - цитирует Егорова официальный сайт РФС. - Кто-то провел год чуть ровнее, у кого-то были спады, но отмечать никого не буду. Тем более, у нас прошло только полсезона, хотелось бы довести его до конца. А всей команде за год поставлю твердую четверку.

Да, мы ошибаемся, но на каждую ошибку у нас приходится по пять классных решений, но об этом никто не пишет. Самое главное для департамента, чтобы все арбитры одинаково оценивали одни и те же моменты, чтобы была единая интерпретация правил. Кроме того, арбитр не должен ошибаться в простых ситуациях. Ошибку в сложном моменте поймут все