Александр Бухаров: "Желаю "Ростову" удачи и новых гениальных побед"

Нападающий Александр Бухаров, расторгший контракт с "Ростовом", поблагодарил болельщиков за поддержку. Он также пожелал команде новых гениальных побед.

Напомним, вчера стороны расторгли соглашение по взаимному согласию сторон.

"Дорогие болельщики футбольного клуба "Ростов", хочу поблагодарить вас за это замечательное время, проведенное в Ростове-на-Дону. За 3,5 года мы вместе с вами пережили много славных моментов, которые останутся в моем сердце навсегда. Спасибо вам за невероятную поддержку, я ее не забуду. Желаю "Ростову" удачи и новых гениальных побед", – написал в Инстаграме Бухаров.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей и забил 3 гола в чемпионате и Кубке России. По данным "СЭ", игрок может вернуться в "Рубин", где выступал с 2004 по 2010 год.