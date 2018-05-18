Александр Алаев: "16 клубов в РФПЛ это оптимальный вариант на сегодняшний момент. Убежден, что меньше быть не должно"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев считает нынешний формат чемпионата России с 16 командами в Премьер-Лиге является оптимальным.

– На протяжении всего сезона говорили то о сокращении, то о расширении лиги. Ваше мнение?

– На мой взгляд, пока что нынешний формат оптимален. Но дискуссия наверняка продолжится. Продолжая тему лицензирования – вы сами видите – набрать бы 16 клубов, соответствующих всем требованиям.

– Так может сократить? Зачем мучиться? Леонид Федун считает, что надо сделать две семерки и плей-офф.

– Повторюсь – 16 клубов в РФПЛ это оптимальный вариант на сегодняшний момент. Убежден, что меньше быть не должно, но все клубам необходимо соответствовать критериям РФПЛ.

Полное интервью Александра Алаева



Чемпионат России по футболу. Все о турнире