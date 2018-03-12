10:10 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев в Грозном почти научился водить автобус. Фото

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ЦСКА на своей странице в Инстаграме сообщил, что команда с пользой провела время в аэропорту Грозного. Армейцы не смогли вовремя вылететь из столицы Чеченской республики после матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0).

"Время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Игорь Владимирович (Акинфеев) почти научился водить автобус", - говорится в сообщении ЦСКА.

В ночь на 12 марта глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что рейс московской команды был задержан по техническим причинам, а не из-за угрозы теракта.

После 22 тура ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Армейцы уступают занимающему вторую строчку "Спартаку" по дополнительным показателям. Лидерство сохраняет "Локомотив" (46 очков после 21 игры).

Грозный ЦСКА. Армейцы разгромили "Ахмат" // 
А был ли гол "Ахмата"? Откуда выбил мяч Акинфеев?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Duckhunter68

Ничего умнее кадыровцы не придумали, чтоб отомстить армейцам за разгром...

12:15

Avon151281

В каждом матче практически Цска паркует автобус. Тоже мне новость

10:54

Kortvv

Если ЦСКА еще ждет выезд в Хабаровск, то там армейцы вам выкатят автобус новой марки. Научитесь на нем ездить.

10:45

Кабан_екб

Онопко, пристегнись))))

10:39

crazysun78

Почти научился.. почти не поцарапал... Почти не пропустил...

10:23

Serenky25

Еще один тренер на подходе. Уже учится автобус парковать.

10:17

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