Акинфеев в Грозном почти научился водить автобус. Фото

ЦСКА на своей странице в Инстаграме сообщил, что команда с пользой провела время в аэропорту Грозного. Армейцы не смогли вовремя вылететь из столицы Чеченской республики после матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0).
"Время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Игорь Владимирович (Акинфеев) почти научился водить автобус", - говорится в сообщении ЦСКА.
В ночь на 12 марта глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что рейс московской команды был задержан по техническим причинам, а не из-за угрозы теракта.
После 22 тура ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Армейцы уступают занимающему вторую строчку "Спартаку" по дополнительным показателям. Лидерство сохраняет "Локомотив" (46 очков после 21 игры).
Грозный ЦСКА. Армейцы разгромили "Ахмат" //
А был ли гол "Ахмата"? Откуда выбил мяч Акинфеев?
Duckhunter68
Ничего умнее кадыровцы не придумали, чтоб отомстить армейцам за разгром...
12:15
Avon151281
В каждом матче практически Цска паркует автобус. Тоже мне новость
10:54
Kortvv
Если ЦСКА еще ждет выезд в Хабаровск, то там армейцы вам выкатят автобус новой марки. Научитесь на нем ездить.
10:45
Кабан_екб
Онопко, пристегнись))))
10:39
crazysun78
Почти научился.. почти не поцарапал... Почти не пропустил...
10:23
Serenky25
Еще один тренер на подходе. Уже учится автобус парковать.
10:17