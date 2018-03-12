Акинфеев в Грозном почти научился водить автобус. Фото

ЦСКА на своей странице в Инстаграме сообщил, что команда с пользой провела время в аэропорту Грозного. Армейцы не смогли вовремя вылететь из столицы Чеченской республики после матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0).

"Время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Игорь Владимирович (Акинфеев) почти научился водить автобус", - говорится в сообщении ЦСКА.

В ночь на 12 марта глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что рейс московской команды был задержан по техническим причинам, а не из-за угрозы теракта.

После 22 тура ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Армейцы уступают занимающему вторую строчку "Спартаку" по дополнительным показателям. Лидерство сохраняет "Локомотив" (46 очков после 21 игры).

Грозный ЦСКА. Армейцы разгромили "Ахмат" //

А был ли гол "Ахмата"? Откуда выбил мяч Акинфеев?