Агент Жемалетдинова: "Локомотив" не ведет переговоры о трансфере Рифата"

Вадим Шпинев, агент нападающего "Рубина" Рифата Жемалетдинова, рассказал, что "Локомотив" не ведет переговоры о возможном переходе форварда в московскую команду. Шпинев отметил, что казанцы заинтересованы в том, чтобы оставить игрока в своих рядах.

Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал в интервью ТАСС, что клуб заинтересован в переходе 21-летнего игрока.

– Ничего не могу сказать об интересе "Локомотива", – сказал Шпинев. – Не хочу комментировать слова президента клуба.

– Переговоров о возможном переходе в "Локомотив" не было?

– Нет. Насколько я знаю, в Казани есть четкое понимание, что парня нужно оставить в "Рубине". Рифат тренируется в паре с Канунниковым в атаке. Это единственные два футболиста, способные сейчас играть в нападении за команду.

– Жемалетдинов хочет остаться в "Рубине"?

– Даже не хочется это комментировать.

Напомним, что Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива", он выступал за железнодорожников до 2016 года. После этого форвард перешел в "Рубин". В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 1 передачу. (Павел ГУРЕВИЧ)

Таблица переходов РФПЛ