Агент: "В "Остенде" хорошо работают с молодежью, у Сакалы будет шанс проявить себя"

Бельгийский агент Сантуш Верхулст рассказал "СЭ", что в "Остенде" у экс-форварда "Спартака" Фэшна Сакалы появится шанс заиграть на высшем уровне.

– В "Остенде" собран микст из опытных игроков, таких как Николас Ломбертс, и юных талантов, – отметил Верхулст. – У команды новый тренер – Герт Верхейен, который впервые работает в этой роли. Он будет давать игровое время молодым – это типично для Бельгии. Думаю, у Сакалы появятся шансы проявить себя.

На этой неделе 21-летний нападающий заключил контракт с "Остенде" на три года. Ранее замбиец выступал за "Спартак-2". В минувшем сезоне ФНЛ он провел 31 матч и забил 10 мячей. (Игорь НОВИКОВ)