14:04 | Футбол — РФПЛ

Агент: "По поводу трансфера Магнуссона в ЦСКА все решено. Просто сложно провести медосмотр из-за чемпионата мира"

Хердур МАГНУССОН на тренировке сборной Исландии. Фото AFP
Хердур МАГНУССОН на тренировке сборной Исландии. Фото AFP

Официальный представитель защитника "Бристоль Сити" Хердура Магнуссона Бьярки Гунллаугссон рассказал "СЭ", почему трансфер 25-летнего исландца в ЦСКА до сих пор не оформлен.

– Все в порядке, нет повода для волнений! В чем причина задержки? Сложно вписаться в график чемпионата мира, чтобы провести медосмотр. Все остальное уже решено, – сказал Гунллаугссон.

Ранее британский журналист Грегор Макгрегор сообщил, что Магнуссон перейдет в ЦСКА после того, как сборная Исландии вылетит с мирового первенства. Сегодня, 16 июня, Магнуссон в составе исландской команды сыграет с Аргентиной в Москве (16.00).

По данным "СЭ", сумма трансфера составит 3 миллиона фунтов стерлингов. (Игорь НОВИКОВ)

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Аргентина - Исландия

 

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