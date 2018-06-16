Агент: "По поводу трансфера Магнуссона в ЦСКА все решено. Просто сложно провести медосмотр из-за чемпионата мира"

Официальный представитель защитника "Бристоль Сити" Хердура Магнуссона Бьярки Гунллаугссон рассказал "СЭ", почему трансфер 25-летнего исландца в ЦСКА до сих пор не оформлен.

– Все в порядке, нет повода для волнений! В чем причина задержки? Сложно вписаться в график чемпионата мира, чтобы провести медосмотр. Все остальное уже решено, – сказал Гунллаугссон.

Ранее британский журналист Грегор Макгрегор сообщил, что Магнуссон перейдет в ЦСКА после того, как сборная Исландии вылетит с мирового первенства. Сегодня, 16 июня, Магнуссон в составе исландской команды сыграет с Аргентиной в Москве (16.00).

По данным "СЭ", сумма трансфера составит 3 миллиона фунтов стерлингов. (Игорь НОВИКОВ)

Аргентина - Исландия: прямая онлайн-трансляция матча – 16 июня 2018 в 16.00