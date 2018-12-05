Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: "Будем обжаловать решение суда"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что будет обжаловать решение Тверского районного суда Москвы по ходатайству следствия о продлении срока ареста форварда питерской команды до 8 февраля 2019 года.

– Будем обжаловать решение суда. Это казнь на Дворцовой площади. Мама братьев очень сильно плачет, – заявила Стукалова. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Напомним, что инциденты с участием Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева случились в центре Москвы 8 октября. Вначале футболисты вместе с младшим братом форварда "Зенита" – Кириллом и приятелем хавбека "Краснодара" Александром Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из столичных кафе атаке этой компании подверглись чиновник Минпромторга Денис Пак и его коллега Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля. Live!