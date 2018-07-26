Абель Эрнандес анонсировал хорошие новости. Намекает на переход в ЦСКА?

Нападающий Абель Эрнандес в Инстаграме анонсировал некие "хорошие новости". Форвард, игравший в прошлом сезоне в "Халл Сити", накануне прилетел в Москву и, по данным СМИ, должен продолжить карьеру в ЦСКА.
"Скоро хорошие новости", - написал Эрнандес.
Эрнандес начал прошлый сезон в "Халле" под руководством Леонида Слуцкого. В начале сезона он получил травму и пропустил около полугода. Всего за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.
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