Абель Эрнандес анонсировал хорошие новости. Намекает на переход в ЦСКА?

Нападающий Абель Эрнандес в Инстаграме анонсировал некие "хорошие новости". Форвард, игравший в прошлом сезоне в "Халл Сити", накануне прилетел в Москву и, по данным СМИ, должен продолжить карьеру в ЦСКА.

"Скоро хорошие новости", - написал Эрнандес.

Эрнандес начал прошлый сезон в "Халле" под руководством Леонида Слуцкого. В начале сезона он получил травму и пропустил около полугода. Всего за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.

Good news soon 😉 Публикация от Abel Hernández (@abelitoh11) 26 Июл 2018 в 11:56 PDT

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