Немецкий футбольный союз против выступления Платини перед выборами президента УЕФА

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель высказался против выступления экс-президента УЕФА Мишеля Платини с речью перед выборами нового руководителя организации. Ранее Комитет по этике ФИФА позволил французу это сделать, несмотря на дисквалификацию.

– Я хочу, чтобы Платини отказался от этой идеи ради сохранения имиджа УЕФА, – цитирует AFP Гринделя. – Эта конференция должна быть посвящена будущему, а не прошлому. Конгресс УЕФА должен сосредоточиться на программе нового президента, а не на ошибках предыдущего.