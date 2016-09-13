09:04 | ФУТБОЛ

Немецкий футбольный союз против выступления Платини перед выборами президента УЕФА

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Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель высказался против выступления экс-президента УЕФА Мишеля Платини с речью перед выборами нового руководителя организации. Ранее Комитет по этике ФИФА позволил французу это сделать, несмотря на дисквалификацию.

– Я хочу, чтобы Платини отказался от этой идеи ради сохранения имиджа УЕФА, – цитирует AFP Гринделя. – Эта конференция должна быть посвящена будущему, а не прошлому. Конгресс УЕФА должен сосредоточиться на программе нового президента, а не на ошибках предыдущего.

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