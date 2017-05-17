Исследование УЕФА показало, что занятие футболом снижает стеснительность и неуверенность девушек

УЕФА опубликовал данные исследования, которое было проведено для определения перспектив развития женского футбола. Как говорится на официальном сайте организации, в исследовании приняли участие более 4 тысяч девушек. Выяснилось, что юные футболистки куда более уверены в себе, чем представительницы других игровых видов спорта.

– 80 процентов девушек-подростков, занимающихся футболом, более уверены в себе благодаря тому, что играют в команде или клубе, – говорится в докладе УЕФА. – В других игровых видах спорта их 74 процента.

54 процента юных футболисток согласны с таким утверждением: "Благодаря футболу, меня меньше волнует, что обо мне думают другие". Для девушек из других игровых видов спорта этот показатель – 41 процент.

58 процентов девушек 13-17 лет утверждают, что благодаря футболу преодолели неуверенность в себе. Для других игровых видов спорта этот показатель равен 51 проценту.

48 процентов девушек утверждают, что занятия футболом сделали их менее стеснительными. Для других игровых видов спорта этот показатель составляет 40 процентов.