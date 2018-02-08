Джанни Инфантино: "Уверен, что система ВАР будет использоваться в дальнейшем"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что 3 марта в Цюрихе пройдет заседание, где будет вынесено окончательное решение о введении системы ВАР. Инфантино также выразил уверенность, что система будет использоваться и в дальнейшем.

– 3 марта мы решим, будет ли система видеопомощи арбитрам (ВАР) применяться дальше или нет, – цитирует AFP Инфантино. – Я уверен, что ВАР будет использоваться в и дальнейшем.

Мы не можем позволить себе, чтобы зрители с опозданием понимали, совершил ли судья ошибку или нет. Поэтому если мы сможем помочь судье, тогда мы должны это сделать.