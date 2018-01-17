Доходы от телеправ топ-6 чемпионатов Европы в 11 раз выше, чем у остальных 48 лиг

Доходы от реализации телеправ топ-6 чемпионатов Европы в 11 раз превышают этот показатель у остальных 48 лиг, сообщает ТАСС со ссылкой на УЕФА. При этом расхождение по объемам доходов от призовых УЕФА составляет менее двух к одному.
Первое место по количеству доходов клубов от продажи телеправ занимает чемпионат Англии – 2,27 миллиарда евро. Следом идут Италия (1,01 миллирда), Испания (937 миллионов), Германия (751 миллион), Франция (502 миллиона) и Турция (286 миллионов).
Россия располагается на 14-й строчке – 29 миллионов евро. Отмечается, что продажа телеправ покрывает лишь 4 процента бюджетов российских клубов - это наименьший показатель среди 20 ведущих футбольных чемпионатов.
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
vasiunchik
Ну вот а все кричат, что это из-за кривоногих футболер. А на самом деле тупые бизнесмены, неспособные ничего продать
12:30
Дядька
Вообще-то ТОП-6 определяется спортивными показателями, а не доходами от телеправ.
12:18
Helicopter
И на клубнике.
12:05
Джон....Сильвер
КПД русского бизнеса - нулевой. У нас только на нефти и газе деньги делают. На остальное мозгов нет.
10:48