14:59 | Футбол

Комличенко круче Месси, Мбаппе и Роналду

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Подведены первые промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса".

Сейчас в нем лидируют представители малых чемпионатов - эстонской и шведской лиг. Седьмым идет нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко, опережающий Лионеля Месси, Кильяна Мбаппе и Криштиану Роналду. Российский игрок набрал 25,5 балла, забив 17 мячей в чемпионате Чехии.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА: для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е - 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Эллентон Лилиу

Нымме Калью

Эстония

31

1

31

2. Закария Бегларишвили

Флора

Эстония

30

1

30

Паулинью

Хеккен

Швеция

20

1,5

30

4. Патрик Хобан

Дандолк

Ирландия

29

1

29

5. Роман Дебелко

Левадия

Эстония

27

1

27

Линус Халлениус

Сундсвалль

Швеция

18

1,5

27

7. Николай Комличенко

Млада Болеслав

Чехия

17

1,5

25,5

8. Мбай Диань

Касымпаша

Турция

16

1,5

24

Кильян Мбаппе

ПСЖ

Франция

12

2

24

Эмилиано Сала

Нант

Франция

12

2

24

…13. Лионель Месси

Барселона

Испания

11

2

22

Неймар

ПСЖ

Франция

11

2

22

Николя Пепе

Лилль

Франция

11

2

22

Кшиштоф Пентек

Дженоа

Италия

11

2

22

Кристиан Стуани

Жирона

Испания

11

2

22

Флориан Товен

Марсель

Франция

11

2

22

Буду Зивзивадзе

Динамо Тб

Грузия

22

1

22

…24. Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

10

2

20

В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)

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