Комличенко круче Месси, Мбаппе и Роналду

Подведены первые промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса".
Сейчас в нем лидируют представители малых чемпионатов - эстонской и шведской лиг. Седьмым идет нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко, опережающий Лионеля Месси, Кильяна Мбаппе и Криштиану Роналду. Российский игрок набрал 25,5 балла, забив 17 мячей в чемпионате Чехии.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА: для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е - 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Эллентон Лилиу
|
Нымме Калью
|
Эстония
|
31
|
1
|
31
|
2. Закария Бегларишвили
|
Флора
|
Эстония
|
30
|
1
|
30
|
Паулинью
|
Хеккен
|
Швеция
|
20
|
1,5
|
30
|
4. Патрик Хобан
|
Дандолк
|
Ирландия
|
29
|
1
|
29
|
5. Роман Дебелко
|
Левадия
|
Эстония
|
27
|
1
|
27
|
Линус Халлениус
|
Сундсвалль
|
Швеция
|
18
|
1,5
|
27
|
7. Николай Комличенко
|
Млада Болеслав
|
Чехия
|
17
|
1,5
|
25,5
|
8. Мбай Диань
|
Касымпаша
|
Турция
|
16
|
1,5
|
24
|
Кильян Мбаппе
|
ПСЖ
|
Франция
|
12
|
2
|
24
|
Эмилиано Сала
|
Нант
|
Франция
|
12
|
2
|
24
|
…13. Лионель Месси
|
Барселона
|
Испания
|
11
|
2
|
22
|
Неймар
|
ПСЖ
|
Франция
|
11
|
2
|
22
|
Николя Пепе
|
Лилль
|
Франция
|
11
|
2
|
22
|
Кшиштоф Пентек
|
Дженоа
|
Италия
|
11
|
2
|
22
|
Кристиан Стуани
|
Жирона
|
Испания
|
11
|
2
|
22
|
Флориан Товен
|
Марсель
|
Франция
|
11
|
2
|
22
|
Буду Зивзивадзе
|
Динамо Тб
|
Грузия
|
22
|
1
|
22
|
…24. Криштиану Роналду
|
Ювентус
|
Италия
|
10
|
2
|
20
В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)