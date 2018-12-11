Комличенко круче Месси, Мбаппе и Роналду

Подведены первые промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса".

Сейчас в нем лидируют представители малых чемпионатов - эстонской и шведской лиг. Седьмым идет нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко, опережающий Лионеля Месси, Кильяна Мбаппе и Криштиану Роналду. Российский игрок набрал 25,5 балла, забив 17 мячей в чемпионате Чехии.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА: для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е - 1,5.

Игрок Клуб Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Эллентон Лилиу Нымме Калью Эстония 31 1 31 2. Закария Бегларишвили Флора Эстония 30 1 30 Паулинью Хеккен Швеция 20 1,5 30 4. Патрик Хобан Дандолк Ирландия 29 1 29 5. Роман Дебелко Левадия Эстония 27 1 27 Линус Халлениус Сундсвалль Швеция 18 1,5 27 7. Николай Комличенко Млада Болеслав Чехия 17 1,5 25,5 8. Мбай Диань Касымпаша Турция 16 1,5 24 Кильян Мбаппе ПСЖ Франция 12 2 24 Эмилиано Сала Нант Франция 12 2 24 …13. Лионель Месси Барселона Испания 11 2 22 Неймар ПСЖ Франция 11 2 22 Николя Пепе Лилль Франция 11 2 22 Кшиштоф Пентек Дженоа Италия 11 2 22 Кристиан Стуани Жирона Испания 11 2 22 Флориан Товен Марсель Франция 11 2 22 Буду Зивзивадзе Динамо Тб Грузия 22 1 22 …24. Криштиану Роналду Ювентус Италия 10 2 20

В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)