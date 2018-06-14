CAS подтвердил решение УЕФА о дисквалификации "Скендербеу" на 10 лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА о десятилетней дисквалификации из еврокубков албанского клуба "Скендербеу" за участие в договорных матчах.

Также албанский клуб должен выплатить один миллион евро штрафа, сообщается в пресс-релизе организации.

"Скендербеу" поймали на договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании.

УЕФА на 10 лет отстранит от еврокубков "Скендербеу" //

"Скендербеу" сделал "золотой дубль" в Албании, но из-за договорняков не сыграет в еврокубках