Андреас Гранквист: "Формат Euro-2016 серьезно снизил качество футбола на турнире"

Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист подчеркнул, что уровень Euro-2016 оказался ниже, чем привычный. По словам Гранквиста, новый формат чемпионата Европы снизил уровень первенства.

– В чем причины неудачи сборной Швеции на чемпионате Европы?

– Нужно принимать во внимание сложность нашей группы – мы оказались в одной компании с Италией и Бельгией. Конечно, до сих пор недовольны тем, как сыграли с Ирландией, – должны были побеждать, но взяли только одно очко. При этом против итальянцев неплохо выглядели, а с бельгийцами вообще провели весьма качественный матч – создали 4 – 5 железных моментов, которые должны были реализовывать. Но соперник подловил нас на контратаке и забил. В планах Швеции значился выход в 1/8 финала, но этого не случилось, и мы по сей день расстроены.

– Бытует мнение, что уровень футбола на Euro-2016 оказался достаточно низким. Согласны?

– Наверное, он действительно был ниже того, к чему все привыкли. Во Францию приехало больше сборных, чем раньше, – и качество игры некоторых из них оставляло желать лучшего. Формат, при котором из большинства групп выходит по 3 команды, прилично снизил уровень турнира в целом.

– Победа Португалии – сенсация?

– До начала Euro не мог такого предположить. Португальцы и на групповом этапе выглядели не очень хорошо. Хотя у них неплохая команда, в которой есть суперзвезда Криштиану Роналду. Но больше ждал, что чемпионом станет Германия или Франция. Только вот титул взяла Португалия. Наверное, заслуженно. (Екатерина ПОТАПОВА)