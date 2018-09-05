Селекционер и бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

– Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в своей тренерский штаб! Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен, – написал в Фейсбуке журналист украинского журнала "Футбол" Андрей Шахов. – Вуко обещает быть в Киеве на игре с "Астаной" Удачи тебе, Огнен!

Именно на странице Шахова было опубликовано видео с обращением Вукоевича и Домагоя Виды, когда хорватский защитник сказал "слава Украине" по окончании матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти – 4:3). После этого случая Вукоевич был исключен из тренерского штаба.

Вида извинился перед Россией. А вы его простили? //

Кому отправляли ролики Вида и Вукоевич?