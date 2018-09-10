Роналд Куман: "Давайте не забывать, что мы играли против Франции"

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман - о матче со сборной Франции (1:2) в Лиге наций.

- Давайте не забывать, что мы играли против Франции, поэтому мы не могли ожидать, что будем контролировать игру все 90 минут, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Да, я все еще зол, потому что в этой игре было несколько ключевых моментов, большинством из которых мы не воспользовались. Мы могли достичь большего в этом матче. Но, по крайней мере, вы увидели, когда мы начали играть, как команда, что мы можем делать это хорошо.

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