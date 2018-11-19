Президент Федерации футбола Испании: "У Луиса Энрике наша полная поддержка"

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес отметил, что продолжает поддерживать главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. Испанцы не смогли выиграть свою группу в Лиге наций, уступив первенство Англии.

– Конечно, хотелось бы победить, но мы все равно остаемся на высшем уровне, – цитирует AS Рубиалеса. – В нашей команде много молодых игроков. Мы будем двигаться шаг за шагом и накопим уверенность. У нас большие таланты. Это новое поколение. Мы можем доверять этим игрокам. Тренер же пользуется нашей поддержкой во всех своих делах. Мы в восторге от его работы.