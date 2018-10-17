Мануэль Нойер: "Результат матча с Францией не отражает ход игры"

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер после поражения от Франции в матче группового турнира Лиги наций (1:2) заявил, что результат не соответствует исходу встречи. Он также отметил, что футболисты бундестим чувствовали, что держат игру под контролем.

- Проигрывать очень неприятно, - приводит пресс-служба немецкой сборной слова Нойера. - Особенно, когда ты ведешь 1:0 и чувствуешь, что держишь игру под контролем. Все видели, какой объем работы мы проделывали. Но мы не смогли вознаградить себя вторым голом. У Йоги был четкий план игры. Результат не отражает ход игры.

Сборная Германии может покинуть Лигу А в рамках Лиги Наций. Спасти положение бундестим может победа Франции над Голландией в следующем туре.

Все о Лиге наций - здесь