Валерий Гладилин: "Бушманов созрел для работы в молодежной сборной"

Сегодня объявят имя нового главного тренера молодежной сборной России. По данным "СЭ", им станет Евгений Бушманов. Бывший наставник молодежки Валерий Гладилин одобряют выбор РФС и считает, что экс-спартаковец созрел для такой работы.

– Бушманов давно созрел для этой работы. Очень способный тренер, готов для молодежной сборной. Проявил себя очень достойно в "Спартаке-2". Так что РФС сделал хороший выбор, – отметил Гладилин. – Другое дело, сейчас ему придется перестраиваться. В клубе большую часть времени он посвящал тренировочной работе, теперь нужно будет уделять особое внимание селекции. Он знает всех молодых игроков. Это большой плюс, но надо еще сделать оптимальный выбор.

Сейчас не так много ярких исполнителей, но надо искать и раскрывать потенциал. Для этого нужно находиться в тесном контакте с тренерами юношеских сборных. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гладилина