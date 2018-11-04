Слуцкий перепутал слова "suck" и "sack", Голландия в восторге. Видео

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий во флэш-интервью Fox Sports перепутал слова "sack" (уволить) и "suck" (сосать). Отвечая на вопрос корреспондента об интересе со стороны "Спортинга", российский тренер, владеющий английским языком, поначалу смутил журналиста.
– Вы точно не уйдете туда?
– Да. Только, может быть, если владелец или руководство пососут мне... в этой ситуации, да, я уйду.
– Простите?
– Если владелец пососет, тогда конечно!
– Ааа, если уволит!
– Да.
Видео с интервью уже взорвало голландские соцсети.
💬 | Wordt Leonid Slutskiy de nieuwe trainer van Sporting Lissabon?– FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 ноября 2018 г.
"Alleen als de eigenaar..."
Bekijk hier het hele interview ▶️ https://t.co/C2lxGzYGQq#psvvit pic.twitter.com/pQOpNaHFBG
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