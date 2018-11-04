Слуцкий перепутал слова "suck" и "sack", Голландия в восторге. Видео

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий во флэш-интервью Fox Sports перепутал слова "sack" (уволить) и "suck" (сосать). Отвечая на вопрос корреспондента об интересе со стороны "Спортинга", российский тренер, владеющий английским языком, поначалу смутил журналиста.

– Вы точно не уйдете туда?

– Да. Только, может быть, если владелец или руководство пососут мне... в этой ситуации, да, я уйду.

– Простите?

– Если владелец пососет, тогда конечно!

– Ааа, если уволит!

– Да.

Видео с интервью уже взорвало голландские соцсети.