ПСВ одержал крупную победу над "Аяксом"

ПСВ обыграл "Аякс" (3:0) в матче шестого тура чемпионата Голландии. В составе победителей отличились Гастон Перейро, Ирвинг Лосано и Люк де Йонг.

С 18-ю очками ПСВ лидирует в чемпионате. У "Аякса" 13 очков и третья позиция. Столько же у "Фейеноорда", который сегодня обыграл "Утрехт" (1:0) благодаря голу Робина ван Перси.

Чемпионат Голландии

Эредивизи

6-й тур

"Фейеноорд" - "Утрехт" - 1:0 (0:0)

Гол: ван Перси, 87

"Эксельциор" - "Херенвен" - 3:3 (2:0)

"Гронинген" - АЗ - 1:3 (1:1)

ПСВ - "Аякс" - 3:0 (3:0)

Голы: Перейро, 21, де Йонг, 24, Лосано, 35

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