Юпп Хайнкес: "У меня есть четкий план в "Баварии"

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес отметил, что у него есть четкий план, чтобы наладить ситуацию в клубе. Напомним, что Хайнкес сменил на посту наставника мюнхенцев Карло Анчелотти. Последний был уволен из-за неудачных результатов.

Хайнкес ранее возглавлял "Баварию", выиграв с ней все главные титулы в году, однако затем взял четырехлетний перерыв в карьере. "Бавария" с 14 очками занимает второе место, отставая на пять баллов от дортмундской "Боруссии".

– Моя задача заключается в том, чтобы создать команду, которая сможет переломить ситуацию, – цитирует Хайнкеса пресс-служба Баварии. – У меня есть четкий план, как это сделать. Важно, чтобы игроки снова поверили в свои возможности и старались их развивать. Что касается меня, то я душевно и физически нахожусь в отличной форме. Мой пульс равен 60. Наша команда имеет потенциал и высокий класс. Команда должна снова занять свое место. И тут речь идет не обо мне, о "Баварии".