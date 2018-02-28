07:50 | Футбол — Германия

Вратарь "Дуйсбурга" выставил на аукцион бутылку воды, из-за которой пропустил гол

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Голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен выставил на аукцион бутылку воды, из-за которой пропустил гол в матче второй бундеслиги против "Ингольштадта" (2:1), сообщает Derwesten. Деньги, полученные от продажи, пойдут в фонд, который поддерживает детей из неблагополучных семей.

Напомним, пока одноклубники Флеккена проводили атаку, вратарь решил попить воды из бутылки, которая лежала в сетке. За это время положение дел на поле кардинально поменялось – повернувшись к действию спиной, Флеккен не заметил, как соперник убежал в контратаку и забивал гол уже в пустые ворота.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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abs68

Кому-то пора завязывать с футболом

10:40

Posidelov87

атака по мне еще долго шла.вот если бы сразу пас на напа сделали.вот это быстро,а тут долго думали что делать, странно что вратарь не успел попить воды за это время.

08:02

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