Вратарь "Дуйсбурга" выставил на аукцион бутылку воды, из-за которой пропустил гол

Голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен выставил на аукцион бутылку воды, из-за которой пропустил гол в матче второй бундеслиги против "Ингольштадта" (2:1), сообщает Derwesten. Деньги, полученные от продажи, пойдут в фонд, который поддерживает детей из неблагополучных семей.

Напомним, пока одноклубники Флеккена проводили атаку, вратарь решил попить воды из бутылки, которая лежала в сетке. За это время положение дел на поле кардинально поменялось – повернувшись к действию спиной, Флеккен не заметил, как соперник убежал в контратаку и забивал гол уже в пустые ворота.