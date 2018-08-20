Витсель забил в дебютном матче за "Боруссию" и спас ее от поражения в добавленное время

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дебютировал в составе дортмундской "Боруссии" в официальном матче. Экс-хавбек "Зенита" вышел на замену на 74-й минуте матча 1/32 финала против "Гройтер Фюрт". Через 3 минуты "Гройтер Фюрт" открыл счет. Дортмундцы были близки к поражению, но на 5-й добавленной минуте Витсель сравнял счет и перевел матч в дополнительное время.

Витсель защищал цвета "Зенита" с 2012 по 2016 год, после чего перешел в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". К "Боруссии" он присоединился летом после ЧМ-2018, на котором бельгийцы завоевали бронзу.