Ули Хенесс: "Бавария" против создания европейской суперлиги"

Президент "Баварии" Ули Хенесс отметил, что клуб не поддерживает идею создания единой лиги, в которую вошли бы гранды европейского футбола. Разговоры о возникновении такого турнира, который может заменить еврокубки, ведутся несколько лет, с момента создания организации G-14.

- Если возникнет такой турнир, то бундеслига станет второсортным продуктом, - приводит ESPN слова Хенесса. - Потому что в ней не будет "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Создания единой лиги хотят некоторые клубы Испании и Англии, но нам такое не нужно. Пока у "Баварии" есть право голоса, мы будем высказываться против.