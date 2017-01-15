15:43 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Тухель: "По-прежнему поддерживаю связь с Мхитаряном"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель подчеркнул, что до сих  пор общается с полузащитником Генрихом Мхитаряном, который перешел в состав "Манчестер Юнайтед" во время летнего трансферного окна. Специалист горд за хавбека, ранее выступавшего в составе шмелей.

- Мы по-прежнему поддерживаем связь с Мхитаряном, - приводит Express слова Тухеля. - Он заслужил такие передачи и голы, если учесть непростой старт сезона. Для меня было бы честью работать с Гюндоганом и Мхитаряном. Могу сказать, что рад за них.

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Материалы REN-TV

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