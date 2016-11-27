00:06 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Тухель: "Игра "Боруссии" с "Айнтрахтом" - один большой недочет"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после поражения от "Айнтрахта" (1:2) в гостевом матче 12-го тура чемпионата Германии остался крайне недоволен игрой своих подопечных. По словам Тухеля, команда проводит сезон неровно.

– "Айнтрахт" одержал заслуженную победу, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Тухеля. – С таким большим количеством недоработок как у нас невозможно в гостях выиграть матч бундеслиги. Наша игра была одним большим недочетом – технически, тактически, с точки зрения менталитета и готовности выложиться.

Весь этот сезон для нас – это сплошные качели, что совершенно не радует. С такой игрой как против "Айнтрахта" мы не заслужили ни одного очка. Судя по тому, с каким настроем мы вышли из подтрибунного помещения, удивительно, как мы не пропустили тут же.

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