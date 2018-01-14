Михаэль Цорк: "Не знаю, что творится в голове у Обамеянга"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сказал, что у него состоялся непростой разговор с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом. Сегодня, 14 января, габонский форвард по решению руководства был выведен из состава команды по дисциплинарным причинам.

Ранее появилась информация о том, что форвард может продолжить карьеру в "Арсенале". Ожидается, что "канониры" предложат за игрока 60 миллионов евро.

- В какой-то момент наступает точка, когда больше нельзя терпеть. Сегодня мы пришли к ней, - цитирует Sky Цорка. - Не знаю, что творится у него в голове. У нас был очень непростой разговор. Клубу нельзя терпеть то, что происходит сейчас. Это не может продолжаться.