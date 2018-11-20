Коман провел часть тренировки с командой

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман впервые после травмы левого голеностопа смог провести часть тренировки с командой, информирует пресс-служба клуба.

22-летний француз во вторник, 20 ноября, участвовал в интенсивной разминке и упражнениях на пас, после чего отправился на запасное поле работать по индивидуальной программе. В течение последних недель футболист интенсивно работал над своим возвращением в строй.

Напомним, что игрок получил травму в матче 1-го тура бундеслиги против "Хоффенхайма". Таким образом, в нынешнем сезоне Коман принял участие только в одном матче чемпионата Германии.

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