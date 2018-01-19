Капитан "Байера" Бендер продлил контракт до 2021 года

Полузащитник "Байера" Ларс Бендер подписал с клубом новый двухлетний контракт. Предыдущее соглашение 28-летнего хавбека действовало до 2019 года, новое – до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

– Ларс – это очень сильный футболист, один из лучших на своей позиции в Германии. Он не только обладает прекрасными футбольными навыками, Ларс является еще и лидером в раздевалке, – подчеркнул спортивный директор "Байера" Руди Феллер.

Бендер начинал свою карьеру в "Мюнхене-1860", за "Байер" он выступает с 2009 года. ​