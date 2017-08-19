Хайко Херлих: "Проигрывать всегда неприятно, но "Байер" не должен стыдиться своей игры"

Главный тренер "Байера" Хайко Херлих после матча 1-го тура чемпионата Германии против "Баварии" (1:3) отметил, что доволен игрой команды, за исключением некоторых моментов. По его словам, игроки должны лучше реализовывать свои шансы.

- Проигрывать всегда неприятно. Но я считаю, что нам не стоит стыдиться своей игры, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Херлиха. - Мы смело действовали в атаке, смогли создать много моментов. В общем и целом мы можем быть ими довольны. Но команда должна быть эффективнее. Победа "Баварии" совершенно заслуженная.