Джошуа Киммих: "Не знаю Хайнкеса. Хотел бы быть в составе "Баварии", выигравшей требл"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих надеется, что под руководством Юппа Хайнкеса команда будет играть на пределе возможностей. Игрок мюнхенцев надеется, что при новом главном тренере команда станет сильнее.

Напомним, в начале октября Хайнкес в четвертый раз в карьере возглавил "Баварию". На этом посту немецкий специалист, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона-2017/18, сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.

– К сожалению, я пока не знаком с Хайнкесом, – цитирует Goal Киммиха. – Хотел бы я играть в составе "Баварии", которая в 2013 году завоевала требл (мюнхенцы выиграли чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов. – Прим. "СЭ"). Об ожиданиях лучше спросить других игроков.

Надеюсь команда и каждый ее футболист сыграют на пределе возможностей. Вообще, на этом больше должны быть сфокусированы игроки. Роль тренера в этом вопросе не так велика. Каждый из нас должен играть максимально хорошо. Так мы станем лучше как команда. Надеюсь, он поможет нам в этом.

Хайнкес и "Бавария": в четвертый раз в одну реку