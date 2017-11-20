Дортмундская "Боруссия" следит за форвардом "Бока Хуниорс"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к нападающему "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто, сообщает sportbuzzer. Форвард призван заменить Пьера-Эмерика Обамеянга, на которого претендуют несколько европейских клубов.

В этом сезоне 27-летний футболист забил 9 голов в 9 матчах, а в прошлом - в 34 матчах забил 28 мячей, что сделало его лучшем бомбардиром чемпионата Аргентины. Контракт игрока с "Бокой" рассчитан до 2021 года. В сентябре Бенедетто дебютировал в сборной Аргентины, заменив в матче с Венесуэлой Пауло Дибалу.

Кроме того, как сообщает источник, "Боруссия" проявляет интерес к еще одному нападающему из этой страны – 20-летнему Лаутаро Мартинесу из "Расинга". Футболист забил семь голов в 11 матчах за аргентинскую молодежную сборную.