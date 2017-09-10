Бибиана Штайнхаус - о дебютном матче в бундеслиге: "Чувствую облегчение, потому что все закончилось"

Главный арбитр матча 3-го тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Вердером" (1:1) Бибиана Штайнхаус отметила, что чувствует облегчение после дебютной игры в бундеслиге. 38-летняя Штайнхаус стала первой в истории футбола женщиной-судьей, которая обслужила матч высшего европейского дивизиона среди мужских команд.

– Для арбитров главное – это не оказаться в центре внимания по окончании 90 минут. Нам это удалось, поэтому мы очень довольны, – приводит Deutsche Welle слова Штайнхаус. – Я чувствую облегчение, потому что все закончилось. Жду, чтобы все вернулось в нормальное русло.

Берегитесь, женщина! Кто судит бундеслигу