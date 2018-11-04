СМИ: Руни вернется в сборную Англии на один матч

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни вернется в сборную Англии, чтобы сыграть в прощальном матче, сообщает The Sun. Товарищеская игра против сборной США пройдет 15 ноября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ожидается, что 33-летний футболист выйдет на поле с капитанской повязкой. На встрече будет организован сбор средств для благотворительного фонда Руни.

В августе 2017 года Руни объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего он провел за сборную 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в ее истории.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Ди Си Юнайтед" 20 матчей в чемпионате МЛС, стал автором 12 забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.