"Монако" без Головина проиграл "Гамбургу"

"Монако" в товарищеском матче уступил "Гамбургу" (1:3).

Новичок монегасков полузащитник Александр Головин сегодня был в Москве – в Кремле тренеры и футболисты сборной России получили государственные награды и почетные грамоты за выступление на домашнем ЧМ-2018.

Товарищеский матч

"Гамбург" (Германия) – "Монако" (Франция) – 3:1 (2:0)

Голы: Нарей, 29 (1:0). Нарей, 42 (2:0). Маркуш Лопеш, 47 (2:1). Ласогга, 73 (3:1).

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Раджи (Траоре, 46), Глик (Наварро, 83), Серрано (Баррека, 61), Диоп (Геббельс, 46), Аолу (Грансир, 66), Пеле (Пьер-Габриэль, 83), Маркуш Лопеш (Февр, 79), Йоветич (Боскилиа, 66), Бальде (Мбула, 46).

28 июля. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.