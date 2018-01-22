"Краснодар" одержал волевую победу над ташкентским "Локомотивом"

"Краснодар" в товарищеском матче на сборе в ОАЭ обыграл ташкентский "Локомотив" со счетом 2:1. В команде Игоря Шалимова голы забили Вандерсон Масиэл и Рикардо Лаборде.

Первый сбор "Краснодара" начался 15 января и продлится до 26 января. В заключительный день сбора команда проведет еще одну игру - соперником станет "Астана".

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Локомотив Тш" - 2:1 (1:1)

Голы: Бобожонов, 9 (0:1). Вандерсон Масиэл, 12 (1:1). Лаборде, 56 (2:1).

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 46), Янбаев (Гранквист, 46), Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович (Стежко, 46), Нестеренко (Мамаев, 46), Калинин, Жоаузинью (Каборе, 46), Жигулев (Перейра, 46), Ристич (Лаборде, 46), Вандерсон Масиэл (Классон, 46), Воробьев.

Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 33. Перейра, 56.

22 января. Абу-Даби. Стадион "NYU Abu Dhabi".